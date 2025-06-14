Samsunspor'da Kamp Planlaması ve Transfer Süreci - Son Dakika
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Samsunspor'da Kamp Planlaması ve Transfer Süreci

Samsunspor\'da Kamp Planlaması ve Transfer Süreci
14.06.2025 17:19
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Samsunspor, yeni sezon kampı için tam kadro hedefliyor; transferlerde dikkatli davranacak.

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi kadro planlamasına ilişkin, "Şu anki tek hedefimiz, Kayseri'de yapılacak ilk etap kampına tam kadro olarak katılmak. Transfer çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncu karakteri, yeteneği ve kulübümüzün mali disiplinine uygunluk, önceliğimiz" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve kamp süreci hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Takımın Kayseri'de yapacağı ilk etap kampına eksiksiz bir şekilde gitmek istediklerini belirten Bilen, "Başkanımızın liderliğinde, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve scout ekibimizle birlikte transfer çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz, Kayseri kampına tam kadro olarak gitmek. Sezon başı kamp süreci çok kritik. O dönemde kuracağımız birliktelik, hem lige hem de Avrupa kupalarına hazırlanma açısından büyük önem taşıyor. Mevcut oyuncularımızla birlikte yeni gelecek isimlerin uyum sağlaması için o dönemi verimli geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

'KARAKTERLİ VE MALİ YAPIYA UYGUN OYUNCULAR ALACAĞIZ'

Transfer politikalarında belirledikleri prensiplerden taviz vermediklerini vurgulayan Bilen, "Bizim bir bütçemiz, harcama limitimiz ve buna uygun oluşturulmuş bir ücret skalamız var. Başkanımız da bu konuda çok net. Samsunspor olarak oyuncu transferinde asla menajer oyunlarına gelmeden, kendi analizlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Formülümüz net. Karakterli olacak, yetenekli olacak ve kulübümüzün mali disiplinine uygun olacak. Bu üç kritere uymayan hiçbir oyuncu için adım atmayız" ifadelerini kullandı.

'MENAJERLERİN YAYDIĞI ASILSIZ İSİMLER SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR'

Medyada çıkan transfer haberlerinin çoğunun asılsız olduğuna dikkat çeken Veysel Bilen, "Sosyal medya ve menajerler üzerinden yayılan oyuncu isimleri, pazarlık süreçlerini doğrudan etkiliyor. Sadece biz değil, tüm kulüpler bu durumdan şikayetçi. Menajer bir kulüple görüşüyor, ardından oyuncuyu farklı kulüplerle de görüştü gibi lanse edip piyasayı şişiriyorlar. Bu da kulüpleri istemedikleri yarış ortamlarının içine çekiyor. Biz bu oyuna gelmeden, belirlediğimiz sistemle ve kurumsal yapımızla hareket ediyoruz. Kurullarımız, komitelerimiz var ve herkes kendi görev alanında sorumluluğunu yerine getiriyor. Başkanımız da dahil, hepimiz bu bilinçle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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