Samsunspor'da play-off hesapları - Son Dakika
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Samsunspor'da play-off hesapları

11.03.2022 00:57
Samsunspor'da play-off hesapları

off'ta yer alabileceğini söyledi.

off'ta yer alabileceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig müsabakalarını olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta kaydırdı. Kararı öğrenen Samsunspor, bugün Erzurum'a yapacağı seyahati iptal ederken, çalışmalara ise ara vermeden devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde hazırlıklarına devam eden Samsunspor'da deneyimli çalıştırıcı, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bu sürecin milli takım arasından sonra değerlendirilmesi daha doğru"

Kaydırılan haftanın maçlarının milli takım arasındaki fikstürden sonra oynanmasının daha doğru olduğunun altını çizen Samsunspor Teknik direktörü Fuat Çapa, "Hafta sonu yoğun kar bekleniyor. Açıklama biraz daha önce yapılmış olsa kulüplerin organizasyon yapma şansı daha iyi olurdu. Biz de bugün deplasmana gitmek için hazırlanmıştık ama alınan karara saygı duyacağız ve bundan sonraki süreçte onların açıklayacağı takvime göre hazırlanacağız. Önce Erzurumspor mu yoksa Bandırmaspor ile mi oynayacağız ona bakmak lazım. ya da önce Bandırmaspor ile oynayıp, sonra Erzurumspor ile mi oynayacağız ona bakmak lazım. Maçımızı haftaya cumartesi günü oynayacağız, hafta içi oynayacağımız maçın ise salı günü oynanması gerekiyor. Çünkü salı günü sonrası oynayacağımız her gün bize sıkıntı oluşturabilir. Ulaşım çok kolay olmuyor. Bu sürecin milli takım arasından sonra değerlendirilmesi bence daha doğru olur. En azından lig, tamamen oynanmış olur ve her takımın oynadığı bir hafta yaşanırsa daha doğru olur. Böyle bir karar alınmazsa yine mutlaka bir yerlerde maçlar iptal olacaktır. Bu da ilerleyen haftalar için sıkıntı doğurabilir" dedi.

"Son 2 maçtaki oyun, siyah ve beyaz kadar zıttı"

Son haftalarda oynanan oyun ve alınan skorlardan memnun olmadıklarını ifade eden Fuat Çapa, "Menemenspor maçındaki mağlubiyetin hafifletici nedeni yok. Son 2-3 maçta kendi oyun kimliğimizden çıkmamız bizi üzdü. Top bizdeyken gelişim gösteriyoruz ama top rakipteyken çok kolay ve basit goller yediğimiz 2 maç oynadık. Bu, daha önce oynadığımız oyuna göre beyaz ve siyah kadar zıttı. Hafta boyunca bunun üzerine çalıştık. Yaptığımız hataları ele aldık. Umarım bundan sonraki süreçte buna benzer basit goller yemeyiz ve basit mağlubiyetler almayız" diye konuştu.

"Oynayacağımız ilk maçı kazanıp, özgüvenimizin geri gelmesini istiyoruz"

Alacakları 1 galibiyetin takım üstündeki baskıyı azaltacağını da belirten Çapa, "Kalan 10 maç uzun bir süreç ve arada alınabilecek 30 puan var. Hepsini almak için mücadele edeceğiz ama ilk oynayacağımız maçtaki skora bakıp ondan sonraki maçları daha sonra düşüneceğiz. Çünkü ilk 6'da olursanız, 3 ile 6. sıradaki konumunuzu da ilerleyen haftalarda ona göre ayarlamanız lazım. Play-off'ta kimler olacak, bunları da görmek lazım. Bunlar için şu anda çok erken. Şu anda oynayacağımız ilk maçı kazanıp, hem özgüvenimizi hem de bize olan inancı sağlamamız gerekiyor. İnşallah tekrar beklenen ve özlenen oyun ve skorları alırız" şeklinde konuştu.

"53 ve üstü play-off'ta yer alır"

Bu seneki play-off puan barajı hakkındaki öngörüsünü de paylaşan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şunları söyledi:

"Hedefinizi belirlemek istiyorsanız, hedefi olan takımlardan daha iyi olmak zorundasınız. Olmadığınız sürece oralarda olmayı hak etmiyorsunuz demektir. O açıdan bu maçlar bizler için ne kadar zorlu ise onlar için de o kadar zorlu. Sonuçta 2 taraf da mücadele edecek. Play-off puan barajını şu anda öngörmek çok zor ama ben 57-58 puan bandı ile 53 ve üzeri puanın ilk 6 içerisini göstereceğini düşünüyorum. 2. devrede alınan puan ortalamasını da hesaplarsak aşağı yukarı bu civarda olabilir."

Öte yandan Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Cihan Kahraman ve Alaaddin Okumuş antrenmana katılmazken, babasının cenazesi dolayısıyla Arnavutluk'a giden Erald Çinari de idmanda yer almadı. - SAMSUN

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Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: 'Çok kolay ve basit goller yiyoruz' Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: 'Çok kolay ve basit goller yiyoruz' Samsunspor'da play-off hesapları Samsunspor'da play-off hesapları

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da play-off hesapları - Son Dakika


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