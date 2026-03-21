Samsunspor'da Satka'nın Elinde Kırık - Son Dakika
Samsunspor'da Satka'nın Elinde Kırık

21.03.2026 09:29
Samsunspor'un Lubomir Satka'sının elinde kırık tespit edildi, pazartesi ameliyat olacak.

SAMSUNSPOR'UN, 19 Mart 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Slovak oyuncu Lubomir Satka'nın sol elinde kırık tespit edildi.

Samsunspor, 19 Mart 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında girdiği ikili mücadele sonrası elinde şiddetli ağrı oluşan Lubomir Satka'ya devre arasında müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından müsabakaya devam eden oyuncunun, maç sonrasında gerçekleştirilen muayenesinde sol el 3'üncü tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Müsabakanın ardından Slovakya Milli Takımı kampına katılan Lubomir Satka'nın, pazartesi günü ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilerek en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildi.

Kaynak: DHA

09:49
Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi
İran, Nükleer Silah Arayışında Değil
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
