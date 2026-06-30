Samsunspor'da Transfer Gelişmeleri - Son Dakika
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Samsunspor'da Transfer Gelişmeleri

Samsunspor\'da Transfer Gelişmeleri
30.06.2026 13:40
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Suat Çakır, Samsunspor'un transfer çalışmaları ve Avrupa hedefleri hakkında bilgiler verdi.

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı ve iki yerli oyuncu var. Yerli oyunculardan biri olan Bilal Bayazıt'ın pazartesi günü idmanlarda olması bekleniyor. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor" dedi.

Samsunspor'un 61'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Onur Anıtı'nda düzenlenen çelenk bırakma töreninde transfer ve takımın gündemi hakkında konuşan Basın Sözcüsü Suat Çakır, en iyi şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılacağını belirtti. Kırmızı-beyazlı takımın kamp süreci ile en iyi şekilde çalışmaların yapılacağını söyleyen Suat Çakır, "Transfer dönemi biliyorsunuz, 22 Haziran'dan sonra başladı. Bizim de görüştüğümüz oyuncular var. Transfer komitesi başkanımız bununla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Şu an 6 Temmuz'da toplanıp 20 Temmuz'a kadar Samsun'da kamp yapacağız. Daha sonra Hollanda'ya gideceğiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ KESİNLİKLE AVRUPA KUPALARI'

Avrupa kupaları için takımı en iyi şekilde hazır hale getireceklerini belirten Çakır, "Görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı ve iki yerli oyuncu var. Yerli oyunculardan biri olan Bilal Bayazıt'ın pazartesi günü idmanlarda olması bekleniyor. Bize gelen raporlar bu yönde. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor. Herhalde kampa kadar 1-2 transfer tamamlanır. Yabancı oyuncuyla da önemli ölçüde anlaşma sağlandı ve ciddi yol alındı. Kulübüyle ilgili görüşmeler sürüyor, onları da kulübümüz yürütüyor. Türkiye'de de şu an çok fazla transfer yapılmıyor. Daha zaman var çünkü. Ligler 15 Ağustos'ta başlayacak. O tarihe kadar yaklaşık 2 ay var. Transferler yapılacaktır. İhtiyaç duyulan bölgelere mutlaka transfer yapılacak. Şu an sezon sonunda ayrılan 4 oyuncu dışında takımdan giden oyuncumuz yok. Onların yerine Muja yeniden takımımıza geldi. Kiralıkta olan Mustafa Tan da döndü. Onlarla idmanlara başlayacağız. Pazartesi günü Bilal Bayazıt'da katılacak. Samsunspor Avrupa kupaları için mücadele edecek. Avrupa'ya gitmek için ligde ilk 4-5 içerisinde olmak ya da kupa almak gerekiyor. Bizim hedefimiz Avrupa kupaları olacak. Bu kesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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