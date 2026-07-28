Samsunspor\'da Yeni Hedef Avrupa Kupaları

Berkay YILDIZ/ SAMSUN, – SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu şanlı armayı hak ettiği en üst noktalara taşımak için kenetlendik. Bizim bu transfer döneminde hedefimiz çok net: Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak o güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak. O nedenle bu transfer döneminde eksiklerimizi tekrar çok daha iyi yeni oyuncular ile doldurmak istiyoruz" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda kampında çalışmalarını sürdüren takımın transfer süreci, yeni sezon hedefleri, kulübün mali yapısı ve taraftarlardan beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takımdan ayrılacak futbolcular yerine daha iyi oyuncular transfer etmeyi planladıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor Taraftarı, Bildiğiniz gibi ilk etap çalışmalarımızı Samsun'da tamamladık. Şimdi takımımız için ikinci etap kamp dönemi çalışmalarına dün itibariyle Hollanda'da başladı. Teknik ekibimizle koordineli olarak, eksik bölgelere yapılacak transferlerle kadromuzu daha da güçlendirmek gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayrılan ve ayrılacak oyuncuların yerlerine çok daha iyi oyuncular bakıyoruz" diye konuştu.

'SÜPER LİG'E YILDIZ ADAYI GENÇ VE ORTA YAŞ OYUNCULAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor Başkanı Yıldırım'ın sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şanlı armayı hak ettiği en üst noktalara taşımak için kenetlendik. Bizim bu transfer döneminde hedefimiz çok net: Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak o güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak. O nedenle bu transfer döneminde eksiklerimizi tekrar çok daha iyi yeni oyuncular ile doldurmak istiyoruz. Türkiye Süper Lig'ine yeni, aç ve yetenekli yıldız adayı genç ve orta yaş oyuncular kazandırmak istiyoruz. Samsunspor'un kendine has projesine ve hocamızın isteklerine uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Maalesef bu işler göründüğü gibi kolay değil. Biz bilinen oyunculara gitmiyoruz. O nedenle 5 kıtada oyuncu arayışlarımız dört koldan titizlik ile devam ediyor. Sizden ricamız bize güvenmeniz ve sabırla bizleri desteklemenizdir. Sabır lütfen. Bizde hemen yeni oyuncuları transfer edip getirmek istiyoruz ama maalesef sizlerin düşündüğü hızda olmuyor. Ayrıca önümüzde bir harcama limiti engeli bulunmaktadır. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen denk bütçeli bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolda gayet başarılı bir şekilde gidiyoruz. Artık eski kabusları tekrar yaşamak ve sizleri üzmek istemiyoruz. Bu büyük yürüyüşte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi yine büyük Samsunspor Taraftarı sizlersiniz. Siz taraftarımızın o muhteşem enerjisiyle, yeni sezonda hep birlikte yenilenmiş kadromuzla ve güçlü teknik ekibimizle çok güzel bir hikaye yazacağız. Biz buna inanıyoruz. İnancımız tam, hazır olun! İnananların ve inanarak çalışanların hikayesi mutlu biter" ifadelerine yer verdi.