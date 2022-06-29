Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri 'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında kondisyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı spor salonunda devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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