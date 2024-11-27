Samsunspor'da Yıldırım'dan Transfer Açıklaması - Son Dakika
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Samsunspor'da Yıldırım'dan Transfer Açıklaması

Samsunspor\'da Yıldırım\'dan Transfer Açıklaması

Transfer yasağına rağmen Yıldırım, hiçbir oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

27.11.2024 12:41
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Transfer yasağı bulunan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, hiçbir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı kesinleşen Samsunspor, gelecek sezon yaz transfer sezonuna kadar kadrosuna yeni futbolcu katamayacak. Sezon başı 12 oyuncusunu kaybeden ve kısıtlı kadrosuyla Süper Lig'de adından söz ettiren Samsunspor'da birçok futbolcuya transfer teklifi geliyor. Son olarak sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse'nin gelen transfer teklifleri nedeniyle takımdan ayrı kaldığı dile getirildi. Başkan Yüksel Yıldırım, söylentilere cevap vererek, hiçbir oyuncunun gitmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

"Holse ve diğer oyuncularımızın bir yere gitme şansları yok"

Taraftarlara da seslenen Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Sevgili büyük Samsunspor taraftarı; sosyal medyadaki dedikodulara kulak asmayın. Kulüp ve ben sizlere her zaman doğruları doğru zamanda bilgilendireceğiz. Holse ve diğer oyuncularımıza tabii ki transfer teklifi gelecektir. Bu bizi mutlu ediyor. Bu sayede doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Gelelim Holse ve diğer oyuncu transferleri konusuna. Şunun bilinmesini istiyoruz, sezon sonuna kadar Holse ve diğer tüm önemli oyuncularımızın hiçbirini hiçbir yere vermiyoruz ve bir yere de gitme şansları yok! Rahat olun lütfen. Her şey para değil. Adım adım birlikte hedefimizi yükseltmeye başlıyoruz. Bu nedenle rahat olalım. Bize güvenin. Transfer tahtamız kapalıyken bu kadar basit hatalar yapamayız. Artık takımımıza daha fazla sahip çıkma zamanı geldi. Çünkü artık Türkiye bizi ve Samsunspor'u konuşuyor. Güzel bir gelecek var önümüzde. Her şey çok daha güzel olacak. Samsun'un yeni nesli ve gençliği artık başı dik, göğsü önde ve yüzü gülerek, mutlu olarak yürüyor ve gururla 'Samsunsporluyum' diyor. Türkiye'de destekçisi en fazla artan kulüp artık Samsunspor. Bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor. Ne mutlu bizlere. Birlikte başaracağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'da Yıldırım'dan Transfer Açıklaması - Son Dakika

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