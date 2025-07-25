Samsunspor'da Zorlu Bir Sezon Bekleniyor - Son Dakika
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Samsunspor'da Zorlu Bir Sezon Bekleniyor

25.07.2025 11:13
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Teknik direktör Thomas Reis, oyuncuların yorgun olduğunu ve zorlu bir sezonun yaklaştığını belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Oyuncularımızın biraz da yorgun olduklarını gözlemleyebiliyorum. Tabii bu da bizim iyi, sert antrenmanlar yaptığımızı gösteriyor ki buna da ihtiyacımız var. Çünkü önümüzde çok zorlu bir sezon olacak." dedi.

??????? Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Hollanda'nın Arnhem kentinde kamp yaptıkları otelde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık üç haftadır oyuncularla birlikte olduklarını dile getiren Reis, "Bu da açıkçası benim adıma çok iyi oldu. Oyuncularımla üç hafta boyunca güzelce vakit geçirdim, antrenmanlarımıza devam ettik ve devam edeceğiz. Tabii takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Adaptasyon anlamında da bu süreç bizim için çok çok değerliydi. Sonuç olarak felsefemizi onlara aktarabilmek, kulübü onlara tanıtabilmek adına çok çok önemliydi. Avrupa'da oynanan futbol ile Türkiye'de oynanan futbolun farklı olmasından ötürü, buradaki futbol şekline adapte olmaları anlamında çok önemli bir dönemi tamamlıyoruz yavaş yavaş." ifadelerini kullandı.

İyi oyunculara sahip olduğuna dikkati çeken Reis, "Hem geçen sezondan kalan oyuncularım hem de yeni katılan arkadaşlarımız iyi oyuncular. Kesinlikle takımımıza ve kulübümüze katkı sağlayacakları düşüncesindeyim. Kendileriyle çok fazla toplantı yapma fırsatım oldu. Antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Belki orta sahaya, belki stopere, belki kaleciye de ihtiyacımız olabilir eksiklerimiz anlamında. Bazı genç arkadaşlarımız var. Onların da tecrübe kazanmaları gerekiyor ama elimde olan takımdan kesinlikle çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Reis, antrenmanların çok yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Oyuncularımızın biraz da yorgun olduklarını gözlemleyebiliyorum. Tabii bu da bizim iyi, sert antrenmanlar yaptığımızı gösteriyor ki buna da ihtiyacımız var. Çünkü önümüzde çok zorlu bir sezon olacak. Geçen sezondan fazla maç oynayacağız. Birçok kulvarda yarışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hollanda kampında dostluk veya test maçı diyebilecekleri iki maç yaptıklarına işaret eden Reis, "Hazırlık maçlarında sonuçlar istediğimiz gibi değildi diyebilirim ancak eksiklerimizi görmek adına çok çok önemli dostluk karşılaşmaları oynadık. Eksiklerimizin üzerine elbette önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hedef; geçen sezonun başarısını tekrar etmek."

Her sezonun birbirinden çok farklı olduğunun altını çizen Alman teknik adam, şöyle devam etti:

"Geçen sezon inanılmaz bir başarı elde ettik. Bir hayali gerçekleştirdik. İnanılmaz performans gösterdik ama şimdi yeni bir sezona, yeni bir serüvene başlayacağız. Geçen sezonun başarısını tekrardan elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii hangi pozisyonda tamamlarız ligi sezonun sonunda, onu söyleyemem. Bu 3 olur, 4 olur, 5 olur, 7 olur... Bunu kesinlikle söyleyemem ama başarıyı yakalayabilmek için de birçok şeye ihtiyacımız var. Her şeyden önce olabildiğince sakatlık vermememiz, çok fazla cezalı, kart cezalısı durumuna düşen oyuncularımızın olmaması gerekiyor. Takımımla elimden geldiğince iyi bir performans göstermeye, takımımın kendi oyununu ve oyuncularımı geliştirmeyi çalışacağım ama her şeyden önemlisi lige iyi başlamak çok çok önemli bizim için."

"Avrupa'da güzel futbol sergilemek istiyoruz."

Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında da değerlendirmede bulunan Reis, "İlk hedefimiz takım olarak, kulüp olarak iyi performans göstermek. Play-off maçlarında birinci hedefimiz bu olacak. Sonuç olarak elemelerde mi olacağız, yoksa grup aşamasında mı olacağız, bu sonucu etkileyecek olan bir performans olacak. Türkiye'de oynanan futboldan farklı bir futbol oynanıyor Avrupa'da. Biz de Avrupa'da güzel futbol sergilemek istiyoruz. Aynı zamanda sadece Samsun şehrini temsil etmeyeceğiz, Türk futbolunu temsil edeceğiz. Türk futbolunu iyi şekilde temsil etmek, iyi performans göstermek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor'da Zorlu Bir Sezon Bekleniyor - Son Dakika

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