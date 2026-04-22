Samsunspor'dan 23 Nisan Şenliği

22.04.2026 10:34
Samsunspor, Kahyalı İlkokulu'nda 23 Nisan için etkinlik düzenledi, futbolcular çocuklarla eğlendi.

Samsunspor Kulübü, Tekkeköy ilçesinde kırsalda bulunan Kahyalı İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şenlik düzenledi.

Kahyalı İlkokulu bahçesinde yapılan etkinliğe Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım ile oyuncular Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan ile altyapıdan futbolcular, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan, minik öğrencilerle futbol oynadı. Şişme kaydırakta öğrencilere yardımcı olan futbolcular, onlarla eğlendi.

Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, bu tarz etkinliklerin çocukların hayat boyunca unutmayacağı bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Çocuklarla birlikte kendilerinin de eğlendiğini dile getiren Yıldırım, "Futbolun topluma etkisi çok büyük. İnsanlara bu anlamda dokunmak gerek. Onlara mutluluk ve eğlence getirmek gerekiyor. Bu anlamda futbolun sporun da üzerinde bir etkisinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Sağ kanat oyuncusu Elayis Tavsan ise annesinin Türk olduğuna işaret ederek, "Ben yarı Türk'üm, annem Türk. Türk kökenli bir oyuncu olarak ilk kez 23 Nisan etkinliğine katıldım. Çocuklarla beraber olmak onlarla vakit geçirmek çok keyifli." ifadesini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncusu Van Drongelen de çocuklarla birlikte eğlenmenin güzelliğini dile getirdi.

Kaynak: AA

