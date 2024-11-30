Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet

Samsunspor\'dan 4-0\'lık Galibiyet

Thomas Reis, bu konumda kalmanın daha zor olduğunu vurguladı, 42 puan hedefine odaklandıklarını belirtti.

30.11.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu anda bulundukları konumda kalıcı olmanın, buraya gelmekten daha zor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-0 yendi. Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Reis, "İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Daha sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum. 3 puan aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor. Ligdeki ilk hedefimiz 42 puan. Şuan 29 puanımız var. Birinci hedefimize ulaşmamız için de 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Biz de maçtan maça performansımızı artırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak buraya gelmekten daha zor olacaktır. Eksik olduğumuz bazı maçlarda oyuncularımız oldu. Onlarda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Yedekten oyuna giren oyuncularımızın katkısı çok oldu. Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye'deki kupa maçlarında fark var. Türkiye'de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Politika, Bodrum, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:34 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca’yı istiyoruz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
20:15 Van’da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
20:04 Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı. Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı.
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 18:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.