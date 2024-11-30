Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet

Samsunspor\'dan 4-0\'lık Galibiyet

Thomas Reis, 29 puanla hedeflerine ulaşmak için 13 puan daha toplamaları gerektiğini belirtti.

30.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 4-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Şu an 29 puanımız var, birinci hedefimize ulaşmamız için 13 puan daha toplamamız gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün çok güzel bir sonuç aldıklarını anlatan Reis, "İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum, 3 puanı aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı durama düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Alman teknik adam, ligde ilk hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an 29 puanımız var, birinci hedefimize ulaşmamız için 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Bizim de maçtan maça performansımızı arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak, buraya gelmekten daha zor olacaktır. 42 puana ulaşmamız halinde yeni hedeflerle ilgili konuşabiliriz."

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 52 Orduspor ile yapacakları maçla ilgili, "Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye'deki kupa maçlarında fark var. Türkiye'de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.