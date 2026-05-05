Samsunspor\'dan Galatasaray\'a 4-1 Şok!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, "Belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık." dedi.

Yalçın Kayan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmada 2 asist yaptığı ve takıma katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarları da mutlu ettiklerini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi mücadele ettik. Asistten ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalar da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten, burada şampiyonluğu kutlamalarına izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden." dedi.

Tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olduğuna dikkati çeken Yalçın Kayan, taraftarın itici bir güç olduğunu kaydetti.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Yalçın Kayan, "Belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takımın ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu." ifadelerini kullandı.