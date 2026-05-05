Samsunspor'dan Galatasaray'a Şok Yenilgi
05.05.2026 21:24
Fuat Çapa, Galatasaray'ı 4-1 yenmenin mutluluğunu yaşadı ve daha fazla puan alabileceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, "Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik." dedi.

Çapa, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Taraftarlara teşekkür eden Çapa, şunları söyledi:

"Süper Lig'e çıktıktan sonra bugüne kadar almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Bu sezon bunları ilk olarak gerçekleştirdik. Bu, bizim adımıza tabii sevindirici. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz içeriye oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda da mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde gösterdiğimizi söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil, oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum."

Sezona iyi başladıklarını ancak tökezledikleri bir dönem olduğunu anlatan Çapa, sonrasında tekrar toparlandıklarını anlattı.

Haftada tek maç oynadıklarında neler yapabileceklerini gösterdiklerini ifade eden Çapa, "Ama diğer tarafta da tekrar Avrupa'ya gittiğimizde nelere önlem almamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Bizim adımıza bir taraftan sevindirici çünkü ülke puanına bu kadar puan katkımız oldu. Son 16'ya kaldık Avrupa'da. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nda eleniş şeklimiz bizi çok üzmüş oldu. Yani maçlar adaletli bir şekilde yönetildiğinde biz çok açık ve net bir şekilde bu ligde herkesle rakip olabileceğimizi göstermiş olduk. Daha önceki karşılaşmalarda da haksız yere verilmeyen pozisyonlarımız, iptal edilen gollerimiz... Yani bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman üzücü sezon olarak da değerlendiriyorum. Çünkü puan olarak bugün altı yedi puan daha fazla almamız gerekiyordu." diye konuştu.

Oynadıkları oyunun oyuncuyu da geliştirdiğini kaydeden Çapa, "Bizim de büyük hedeflerimizden biri oyuncuyu geliştirmek. Bu yolda doğru adımlar attığımızı söyleyebilirim. İki karşılaşma kaldı. Burada da maksimum puanları alıp bu sezonu tamamlayıp ondan sonra da gelecek sezonun hazırlığını yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

