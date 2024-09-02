Samsunspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 yendi

Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Strandberg
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru ( Dk. 77 Dimata), Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Holse, Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)
Goller: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Moundilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)
Sarı Kart: Dk. 18 Benasser, Dk. 59 Bola (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.
51. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muja, Kamil Ahmet Çörekçi'yi geçerek altıpas içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Moundilmadji, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-2
58. dakikada ceza sahasındaki Cemali Sertel altıpas içerisindeki Recep Burak Yılmaz'a çıkardı. Bu sırada oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Okoronkwo'nun vuruşu auta gitti.
66. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Fernandes'in rakiplerini geçerek sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
75. dakikada Samsunspor durumu 3-0 yaptı. Muja'nın şutunda ceza sahası içerisindeki Recep Burak Yılmaz topa elle müdahale etti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunu Erce Kardeşler çıkardı, topu önünde bulan Ntcham meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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