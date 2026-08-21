Samsunspor Emir Işık'ı Kadrosuna Katıldı - Son Dakika
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Samsunspor Emir Işık'ı Kadrosuna Katıldı

Samsunspor Emir Işık\'ı Kadrosuna Katıldı
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Samsunspor, 18 yaşındaki stoper Emir Işık ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Futbol Akademisi, 18 yaşındaki stoper Emir Işık'ı kadrosuna kattı.

Altyapı yatırımlarına devam eden Samsunspor, 18 yaşındaki stoper Emir Işık ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Adanaspor altyapısında yetişen ve kariyerine kırmızı-beyazlı forma altında devam edecek olan Emir Işık için Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Futbol Direktörü Fuat Çapa katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzü geleceğe yönelik yapılanması doğrultusunda Futbol Akademimize katılan genç stoper Emir Işık'a kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Emir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Emir Işık'ı Kadrosuna Katıldı - Son Dakika

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