Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Samsunspor, 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Emre'nin soldan getirdiği topta ceza sahasında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Ali Şaşal, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
9. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Dimata, ters ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlığı kaleci Ali Şaşal'ın bacak arasından filelere gönderdi. 1 – 0
29. dakikada sağ çaprazdan topla ceza sahası önüne kadar gelen Koita'nın şutunu kaleci Okan kurtardı.
32. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Schindler'in kafa şutunu kaleci Ali Şaşal parmaklarının ucuyla güçlükle çeldi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata
Yedekler: Halil Yeral, Elano Yegen, Celil Yüksel, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Mouandilmadji, Flavien Tait, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Uros Radakovic, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu, Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Fode Koita, Garry Rodrigues, Veljko Simic
Yedekler: Arda Erdursun, Alex Pritchard, Queensy Menig, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Dimata (dk. 9) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Camara, Moutoussamy, Ali Şaşal Vural (Sivasspor) - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor Evinde Önde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?