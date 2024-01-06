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Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 18'e çıkardı - Son Dakika
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Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 18'e çıkardı

Samsunspor, Ercan'ın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 18'e çıkardı. Maçta başka gol olmadı.

Samsunspor, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yenerek puanını 18\'e çıkardı
06.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:11
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0 yenerek puanını 18'e çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada kornerden gelen topta Taylan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan Kara'nın şutunu kaleci Emre Kurtardı.

65. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Ercan'ın yerden şutunda top kaleci Emre'de kaldı.

70. dakikada Levent'in pasında caza sahası sol çaprazında topla buluşan Can Keleş'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

77. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasına iyi yükselen Ercan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada Ercan'ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu'nun şutu kaleci Emre'de kaldı.

84. dakikada Fofana'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Tan (Osman dk. 75), Alim Öztürk, Lubo Satka, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Tait dk. 59), Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 75), Landry Dimata (Fofana dk. 59), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 46)

Yedekler: Szumski, Drongelen, Bola, Muhammed, Enes

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Federico Cecherini (Veseli dk. 51), Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Flavio Paoletti, Marcus Rohden, Can Keleş, Valentin Eysseric (Adnan dk. 83), Güven Yalçın, Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 67)

Yedekler: Furkan, Kerem, Emir, Sangare, Salih, Samed

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Ercan (dk. 84) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Marius, Taylan (Samsunspor), Eysseric, Can, Biraschi (Fatih Karagümrük) - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 18'e çıkardı - Son Dakika


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