Samsunspor, Fenerbahçe\'den puan alan tek takım oldu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'den puan alan tek takım oldu.

Samsunspor'un, Teknik Direktör Markus Gisdol göreve başladıktan sonra Trendyol Süper Lig'deki tırmanışı devam ediyor. 8. haftada son sırada bulunan takımı devralan Gisdol, Samsunspor'u 21. hafta sonunda 22 puanla 15. basamağa kadar yükseltti. Gisdol'un Samsunspor'u, bu sezon 21 maçlık periyotta lig lideri Fenerbahçe'nin öne geçtiği maçlardaki tek puan kaybını yaşadığı takım oldu. Ligde ilk golü attığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da ilk golü bulmasına rağmen, 1-1 berabere kalarak öne geçtiği müsabakalardaki ilk puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe, bu haftaya kadar oynadığı ve ilk golü attığı mücadelelerde sırasıyla Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2, Alanyaspor'u 1-0, Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Hatayspor'u 4-2, Pendikspor'u 5-0 yendi.

3-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2' kaybeden Fenerbahçe, bir sonraki hafta da Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ardından da yine öne geçtiği maçlarda Fatih Karagümrük'ü 2-1, Sivasspor'u 4-1, Beşiktaş'ı 3-1, Kayserispor'u 4-3'le geçti.

Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı ve öne geçtiği karşılaşmalarda İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u 7-1 ve Gaziantep FK'yı da 1-0 mağlup etmişti.

Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde, lider Fenerbahçe'den ilk golü attığı maçlarda puan çıkaran tek takım oldu.

Bunun yanında Samsunspor, bu sezon 3. kez bir deplasmandan da puan çıkarmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, daha önce ilk yarıda konuk olduğu Sivasspor'dan 1 puan, Adana Demirspor'dan ise 3 puan almıştı.

21 haftası geride kalan ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Samsunspor, bu maçlarda rakip filelere 24 gol gönderirken, kalesinde de 32 gol gördü.

Son 8 lig karşılaşmasından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkaran Samsun temsilcisi, 25 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Kayserispor'u ağırlayacak. - SAMSUN