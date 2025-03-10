Samsunspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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Samsunspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Celil Yüksel takımla.

10.03.2025 17:51
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 27. haftayı 3. sırada tamamlayan Samsunspor, bu hafta ise liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dün sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerek üçüncü sıraya demir atan kırmızı-beyazlılar, bu konumunu Beşiktaş'a kaptırmamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe hazırlıklarına bugün başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde rejenerasyon antrenmanı ile günü tamamladı. Sakatlığı nedeniyle son maçta olmayan Celil Yüksel de antrenmanda yer alırken, kas sakatlığı bulunan Lubo Satka ise katılmadı.

Antrenman sonrası bir günlük izne ayrılan kırmızı-beyazlılar, çarşamba günü Nuri Asan Tesislerinde toplanarak tekrar hazırlıklara devam edecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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