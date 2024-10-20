Samsunspor - Fenerbahçe Maçında 2-2 Beraberlik

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 9.haftanın zorlu maçında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Samsunspor ve Fenerbahçe Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetti.
Zorlu karşılaşmanın ilk yarısınn Fenerbahçe Dusan Tadic'in 24. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Samsunspor 48. dakikasında Carlo Holse'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 62 dakikada Oyuna sonradan dahil olan Allan Saint-Maximin, attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Soner Aydoğdu Fenerbahçe ağlarını havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelede taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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