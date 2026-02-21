Samsunspor, Fink ile 3 Puan Peşinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink yönetiminde Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija deplasmanından galibiyet alan Samsunspor, direkt olarak İstanbul'a geldi. Kırmızı-beyazlılar, yarın oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için müsabakanın oynanacağı İstanbul'da kampa girdi. Ayrıca, Alman teknik adam Thorsten Fink, bu mücadeleyle birlikte takımıyla ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 22 maçta 30, Fatih Karagümrük'ün ise 12 puanı bulunuyor. Samsunspor'da sakatlıkları süren Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin Fatih Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan sarı kart cezasını Trabzonspor maçında tamamlayan Antoine Makoumbou'nun, Teknik Direktör Fink'in görev vermesi halinde sahada olabileceği belirtildi.

Yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Uğur Sarı ve Murathan Çomoğlu yapacak. - SAMSUN