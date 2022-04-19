Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

19.04.2022 14:36
Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Yılport Samsunspor Futbol Akademi'mizin Direktörlük görevine devam edecektir" denildi.Bu hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ligde 43 puanla 7'nci sırada yer alıyor.


Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Fuat Çapa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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