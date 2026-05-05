Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yendi
Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yendi

05.05.2026 21:26
Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Başkan vekili Bilen, çıkışlarını sürdürmek istediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da kulüp başkan vekili Veysel Bilen, "Aynı tempoda, aynı inançla asla şımarmadan bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bilen, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin tesadüf olmadığını belirterek, takımın sabır ve istikrarla bir yapılanma içinde olduğunu söyledi.

Bilen, 21 yıl sonra Galatasaray karşısında elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Galibiyeti camiaya armağan ettiklerini belirten Bilen, "Öncelikle bu galibiyeti hem bugün hak mahrumiyeti cezası nedeniyle aramızda olamayan Sayın Başkanımıza ve stadı dolduran otuz bine yakın taraflarımız ile camiamıza armağan ediyoruz." dedi.

Hafta boyunca karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Bilen, "Burada hocamız, teknik ekibimiz, oyuncu grubumuz hafta içerisinde bu maçın önemini çok idrak ederek iyi hazırlandı. Zaten 3 haftadır süren bir galibiyet zincirimiz vardı. Takımın performansı her geçen gün artıyordu." diye konuştu.

Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Bilen, şunları kaydetti:

"Bugün burada Galatasaray gibi şampiyonluğun en büyük adayını, buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun için de teknik ekibimiz ve oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tabii bu galibiyet tesadüf değil."

Bilen, Samsunspor'un sezon genelindeki performansına dikkati çekerek, "Sizin de söylediğiniz gibi 21 yıl sonra gelen bir galibiyet ama Samsunspor bir yapılanma içerisinde. Sabırla, istikrarla bu sene Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etme şansımız oldu ve ülkemize ciddi puanlar kazandırdık. Onun yanında lige renk kattığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde kaybedilen puanların tecrübe olduğunu dile getiren Bilen, "Evimizde kaybettiğimiz şanssız puanlar olmasa bugün yine ilk beş takımın içinde olacaktık. Ama bu da bizim için bir tecrübe oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin kapısından dönmüş olmak, ligde hala beşincilik iddiamızı sürdürüyor olmak ve Konferans Ligi'nde de talihsiz bir şekilde elenmiş olmak bu senenin bizce başarı grafiğinin daha da yukarılara çıkacağının bir işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Bilen, aynı tempoyla yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Aynı tempoda, aynı inançla asla şımarmadan bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Önümüzde iki maçımız var. Önce İstanbul'da Başakşehir, arkasından evimizde Göztepe maçıyla inşallah sakatsız, kazasız, belasız bu sezonu tamamlarız." dedi.

Oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti de aktaran Bilen, "Oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın da oldukça katkısı oldu. En sevindirici tarafı suskun golcülerimizden Cherif Ndiaye'nin bugün attığı iki golle kendini bulduğunu düşünüyorum. Üzerinde çok ciddi bir yük vardı. Onu attığını düşünüyorum. Zaten Marius bu maçların oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Bilen, artık Başakşehir maçına odaklandıklarını belirterek, "Bu maç geride kaldı. Şimdi hedefimiz doğrudan rakibimiz olan Başakşehir'le yapacağımız maç. Başakşehir de bugün bildiğim kadarıyla yenilmiş. Dolayısıyla İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu çok ciddi, çok zorlu, çok zevkli bir karşılaşma oynayacağımızı hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

