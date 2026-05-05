Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yenerek 21 Yıl Sonra Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yenerek 21 Yıl Sonra Kazandı

Samsunspor, Galatasaray\'ı 4-1 Yenerek 21 Yıl Sonra Kazandı
05.05.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 yenerek 21 yıl sonra bir galibiyet elde etti. Başkanvekili Bilen, zaferi taraftarlara armağan etti.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray maçının ardından, "Şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ile Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilen, "Bu galibiyet, hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayan başkanımıza ve stadı dolduran taraftarımıza armağan ediyorum. Hocamız, teknik ekibimiz, oyuncu grubumuzla birlikte bu maçın da önemini idrak ederek iyi hazırlandık. 3 haftadır süregelen bir galibiyet zincirimiz vardı. Takımın performansı her geçen gün artıyordu. Şampiyonluğun en büyük adayı, buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet. Samsunspor bir yapılanma içerisindedir. Bu sene Konferans Ligi'nde ülkemize ciddi puanlar kazandırdık. Onun yanında lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Evimizde kaybettiğimiz şanssız puanlar olmasa bugün yine ilk 5 takımın içerisinde olacaktık" diye konuştu.

"Biz de eşit ve adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ise, "Bu sezonun en güzel maçlarından birini oynadık. Galatasaray çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz de eşit ve adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik. Bu maça gelemeyen, bize göre haksız ceza verilen başkanımıza armağan ediyoruz. Bu sene çok maç oynadık. Onun yorgunlukları nedeniyle 7. sırada kaldık. İnşallah seneye çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yenerek 21 Yıl Sonra Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:17:51. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1 Yenerek 21 Yıl Sonra Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.