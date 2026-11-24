Samsunspor, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Nuri Asan'da idmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde antrenman yaptı. Kuvvet, pas, şut ve orta çalışmalarıyla süren idmanın ardından karşılaşmanın 28 Kasım Cumartesi 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, sahada gerçekleştirilen pas, şut ve orta çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak.
Kaynak: DHA
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