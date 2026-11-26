SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmalarıyla sona erdi.

28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Samsunspor-Gençlerbirliği maçını Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Özcan Sultanoğlu yapacak.