Samsunspor Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma, koordinasyon, rondo ve yönsüz oyun ile başlayan futbolcular, antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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