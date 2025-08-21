Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0

Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0
21.08.2025 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Panathinaikos ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Swiderski'nin soldan ortasında Bakasetas'ın vole vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

22. dakikada Swiderski'nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top defansa çarpıp direğin sağından az farkla auta çıktı.

28. dakikada Tete'nin ortasına kaleci Okan'dan seken topu ceza sahasında tamamlayan Touba'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Dimata'nın şutu filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

39. dakikada sağ kanattan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Makoumbou'nun kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı çıktı.

43. dakikada Zeki'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez

Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas, Facundo Pellistri, Mateus Tete, Karol Swiderski

Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Manolis Siopis, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Elton Fikaj, Daniel Mancini, Adriano Bregou, Fotis Ioannidis, Anass Zaroury, Alexander Jeremejeff

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Nany Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Joe Mendes, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır,

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Rui Vitoria (Teknik Direktör) (Panathinaikos), Celil (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Samsunspor, Futbol, samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 22:16:21. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.