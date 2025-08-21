UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Swiderski'nin soldan ortasında Bakasetas'ın vole vuruşunda savunma topu kornere çeldi.
22. dakikada Swiderski'nin ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top defansa çarpıp direğin sağından az farkla auta çıktı.
28. dakikada Tete'nin ortasına kaleci Okan'dan seken topu ceza sahasında tamamlayan Touba'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Dimata'nın şutu filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
39. dakikada sağ kanattan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Makoumbou'nun kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı çıktı.
43. dakikada Zeki'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.
Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez
Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas, Facundo Pellistri, Mateus Tete, Karol Swiderski
Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Manolis Siopis, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Elton Fikaj, Daniel Mancini, Adriano Bregou, Fotis Ioannidis, Anass Zaroury, Alexander Jeremejeff
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Nany Dimata, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Joe Mendes, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır,
Teknik Direktör: Thomas Reis
Sarı kartlar: Rui Vitoria (Teknik Direktör) (Panathinaikos), Celil (Samsunspor) - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor Golleri Kaçırdı, İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?