Samsunspor, Göztepe\'yi 4-3 Yendi

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SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Samsunspor , kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov karşılaşmayı değerlendirdi.

Rakibe 3 gol hediye ettiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Maçtan öncede takımdaki arkadaşlarla konuştum. Maçın kolay geçmeyeceğini söylemiştim. İlk yarıda iyi bir oyun sergilememize rağmen rakibe 3 gol hediye ettik. Hata demiyorum, hediye ettik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Pozisyonlara da girdik ama gol yedik. İkinci yarıya iyi performans göstererek başladık. İkinci yarıda bir gol daha hediye ettik. Maç oynanırken kolay olmadı. Oyun disiplininden kopmadık, güzel oynadık. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.

Maçı 90 dakika ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Reis, "Benim için önemli olan bir şey varsa o da hiç vazgeçmemek. 90 dakika takımımız ciddiyeti elden bırakmadı. Rakibimiz 90 dakikanın sonunda bizden iyiyse rakibimizi tebrik etmesini de biliriz. Hiçbir zaman vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

STOILOV: BİZ BUGÜN 1 PUANI BİLE HAK ETMEDİK

Samsunspor'un maçı hak ettiğini belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün Samsunspor'un bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Biz kesinlikle bugün daha önceki maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık. Bu oyunu sahada sergileyemedik. Maç 3-1 olduğunda 4-1'de olabilirdi ama böyle olsa bile ben kesinlikle oynanan oyundan mutlu değildim. Bu bizim oyunumuz kesinlikle değildi. İyi oynamazsanız sahada istediğiniz o yüksek performansı sergilemezsiniz. O zaman son dakika golü de olsa bu şekilde kaybediyorsunuz. Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Genç bir takımız ve her maç yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden gelen her şeyi vereceğiz" ifadelerinde bulundu.