Samsunspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

09.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Fenerbahçe maçındaki tartışmalı hakem kararları ve tribün olaylarına sert eleştirilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Samsun spor, karşılaşmasındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol adına keyifli geçmesi beklenen geceye bir kez daha tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu belirtildi.

Samsunsporlu futbolcuların sahada ortaya koyduğu emek ve mücadelenin görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Karşılaşmanın henüz başlangıç bölümünde Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi'nin, futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Bir diğer pozisyonda ise Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir."

Fenerbahçe'nin attığı gol öncesinde ofsayt olduğu öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rakip takımın attığı gollerle ilgili kamuoyunda oluşan ofsayt tartışmaları da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka başlıktır. Öte yandan müsabakanın son dakikalarında, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu bölgeye yönelik olarak bazı rakip taraftarlar tarafından ağır küfürler edilmiş, saldırı girişiminde bulunulmuş ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılmıştır. Bu tür davranışların münferit kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması, yaşananların ciddiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Futbolun ruhuna ve spor ahlakına aykırı bu eylemlerin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Samsunspor camiası olarak her sezon benzer tartışmaların yaşanmasından ve sahada verilen emeğin bu şekilde gölgelenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isteriz."

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun, hem müsabakada yaşanan hakem kararları hem de tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve sorumlular hakkında gereken adımları atmaya davet edildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:10:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsunspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.