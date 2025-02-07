Samsunspor, Hatayspor\'u 2-0 Geçti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek puanını 43 yaptı ve bu hafta da 3. sırada kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Kilama'nın şutunda kaleci Okan son anda topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde Okan'dan seken topu takip eden Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az fakla auta çıktı.

69. dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Schindler'in şutunu kaleci Bekaj güçlükle çeldi..

Hakemler: Alper Ulusoy, Cem Özbay, Gökhan Barcın

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Marc Bola (Soner Gönül dk. 81), Ait Benasser, Celil Yüksel, Nany Dimata (Muhamme Ali dk. 90), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 81), Emre Kılınç (Muja dk. 81), Marius Mouandilmadji (Schindler dk. 73)

Yedekler: Halil Yeral, Elano, Tait, Schindler, Yunus Emre

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hatayspor: Visar Bekaj, Burak Yılmaz, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel (Oğuzhan 90+4), Abdülkadir Parmak, Chandrel Masssanga, Görkem Sağlam (Bamgboye dk. 67), Bilal Boutobba, Joelson Fernandes (Strandberg dk. 76), Vincent Aboubakar

Yedekler: Demir, Cengiz, Selimcan, Baran, Ali Yıldız, Rui Pedro

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Mouandilmadji (dk. 3), Zeki (dk. 7) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dimata (Samsunspor), Fernandes, Kilama (Hatayspor) - SAMSUN