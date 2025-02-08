Samsunspor, Hatayspor'u 2-0 Yendi

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(ANKARA)-Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Samsunspor konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süer Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti.

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin 3. dakikada ve Zeki Yavru'nun 7. dakikada attığı golle Hatayspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.