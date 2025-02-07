Samsunspor, Hatayspor'u 2-1 Yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Balcın
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Moundilmadji (Dk. 73 Schindler)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 90+3 Oğuzhan Matur), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Massanga, Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Carlos Strandberg), Aboubakar
Goller: Dk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 64 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 Dimata (Reeder Samsunspor)
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
50. dakikada Hatayspor'un atağında Kilama'nın ceza sahasından çizgisi üzerinden sert şutunda defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden kornere çeldi.
53. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, müsait pozisyondaki Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın altıpas içine ortasında müsait pozisyondaki Holse'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
72. dakikada Hatayspor'un atağında Fernandes'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk, 2 hamlede kontrol etti.
Karşılaşmayı Samsunspor, 2-0 kazandı.
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