Samsunspor Hollanda'da Hazırlıklara Devam Ediyor
Samsunspor, Hollanda'da AEK Athens FC ile hazırlık maçı öncesi antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, pas ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım,AEK Athens FC ile yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında karşılaşacak.
Kaynak: AA
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