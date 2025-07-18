Samsunspor Hollanda\'da Kamp Yapıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının 2'nci etabını Hollanda'da sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'nın Oosterbeek kentinde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik ısınmanın ardından koordinasyon, pas, rondo ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, soğuma hareketleriyle son buldu.

Samsunspor, Hollanda kampında 2 hazırlık maçı yapacak. İlk hazırlık maçını yarın saat 20.00'de Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını ise 22 Temmuz'da saat 18.00'de Hollanda Eredivisie takımlarından SC Telstar ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampını 25 Temmuz'da tamamlayacak.