Samsunspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Samsunspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor

Samsunspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor

Samsunspor, iç sahada son 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, mağlubiyeti unuttu.

08.02.2025 14:50
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 iç saha maçının 7'sini kazanırken, 2'sinde de berabere kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in başında sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybettikten sonra 19 Mayıs Stadyumu'nda bir daha mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmandaki başarılı grafiğini iç sahaya da yansıtan Karadeniz temsilcisi, 14 Eylül 2024 tarihinde Konyaspor'a yenildikten sonra evinde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Başakşehir'i 2-0, Göztepe'yi 4-3, Antalyaspor'u 2-0, Bodrumspor'u 4-0, Trabzonspor'u 2-1, Gaziantep FK'yı 2-1 ve son olarak Hatayspor'u da 2-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 beraber kaldı. Bu sezon sahasında 11 maç oynayan Samsunspor toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Bugün yenileme, 2 gün izin

Samsunspor, Hatayspor galibiyetinin ardından bugün Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde yenileme antrenmanı yaptı. Kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma, rondo ve dar alanda oyun ile günü tamamladı. Oyunculara 2 gün izin veren Reis, salı gününden itibaren takımı Konyaspor mücadelesine hazırlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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