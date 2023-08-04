Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti - Son Dakika
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Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti

04.08.2023 18:06

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Mohamed Ihattaren transferinin iptal sebebinin oyuncunun menajerinin kabul edilemez para talepleri olduğunu açıkladı. Başkan Yıldırım, Ihattaren'in düşük ücret ve maç başı ücretle oynamayı kabul ettiğini ancak menajerin sonradan farklı taleplerde bulunduğunu belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'un son anda vazgeçtiği Mohamed Ihattaren transferinin perde arkası ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.

"MENAJERİ ANLAŞMA ŞARTLARININ DIŞINDA TALEPLERDE BULUNDU"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da yerel medyaya verdiği açıklamada, Mohamed Ihattaren ile yaşanan krizin sebebinin paradan kaynaklanan kabul edilemez istekler olduğunu açıkladı. Mohamed Ihattaren'i imza atmak üzere Samsun'a davet ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, "Fit değildi, form yakalamak ve forma giymek için zamana ihtiyacı vardı. Biz bunu bilerek iki ay boyunca düşük ücret alacak, devre sonuna kadar maç başı ücretle oynayacak şekilde teklif yaptık. Kabul etti. Samsun'da taraftarlar karşıladı ve mutlu oldu. Ancak sonra menajeri anlaşma şartları dışında taleplerde bulundu" dedi.

"TAMAMEN PARA MESELESİ"

Mohamed Ihattaren'in menajerini kendilerini köşeye sıkıştırmakla suçlayan Başkan Yıldırım, "Menajeri bize, 'Anlaşılan koşullardan vazgeçtik, aylık para istiyoruz, sonraki satıştan yüksek pay istiyoruz' dedi. Kabul etmedim ve restini gördüm. 'Anlaştığımız şartlarda oynayacaksan imza atalım, kabul etmezsen gidersin' dedim. Kabul etmedi ve gitti. Tamamen para meselesi" ifadelerini kullandı.

Transferi son anda iptal olmuştu! Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçmiş
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İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti - Son Dakika


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