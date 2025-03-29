Samsunspor ile Kasımpaşa İlk Yarıyı Beraber Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor ile Kasımpaşa İlk Yarıyı Beraber Kapattı

Samsunspor ile Kasımpaşa İlk Yarıyı Beraber Kapattı

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Kasımpaşa ile 29. hafta maçında ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

29.03.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci Okan'la karşı karşıya kalan Fall'un şutunu kaleci son anda uzaklaştırdı.

25. dakikada ceza sahasında seri çalımlarla rakiplerini ekarte eden Dimata'nın şutu kaleci Gianniotis'te kaldı.

37. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği aşırtma vuruşu kaleci Gianniotis parmaklarının ucuyla kurtardı.

45. dakikada Yunus'un hatalı geri pasında araya girerek kaleci Okan'ı çalımlayan da Costa, opu ayağından açınca meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata, Olivier Ntcham

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Muja

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Cafu, Can Keleş, Espinoza, Yusuf İnci, Aytaç Kara, Brekalo

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Kasımpaşa, samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ile Kasımpaşa İlk Yarıyı Beraber Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı

16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:48 Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 17:58:06. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor ile Kasımpaşa İlk Yarıyı Beraber Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement