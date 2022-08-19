Samsunspor iş dünyası ile protokol imzaladı - Son Dakika
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Samsunspor iş dünyası ile protokol imzaladı

19.08.2022 15:58
Samsunspor iş dünyası ile protokol imzaladı

Samsunspor, iş dünyası temsilcileri ile protokol imzaladı.

Samsunspor, iş dünyası temsilcileri ile protokol imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası ile 2022-2023 sezonunda geçerli olmak üzere oda üyelerine kombine ve loca satışlarında yüzde 10 indirim protokolü imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Meclis üyem, yeğenim, canım Ender Akyüz'ünde verdiği destek ile beraber, bu sene inşallah takımımızı Süper Lig'de göreceğiz. Bu sloganla beraber yola çıktık. Bütün kurumların, şehrin buna sahip çıkması lazım. Artık Samsunspor layık olduğu yerde görülmesi lazım. Ama bunun sadece yönetimle değil bütün Samsun ile beraber olması lazım" dedi.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen de, şehrin dinamiklerinin Samsunspor'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakışacağının altını çizdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen protokol imza törenine ayrıca Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Satış ve Pazarlama Müdürü Tuğba Kocaeli, TSO Meclis Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Büyüklü, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ve Meclis Üyesi Serkan Kaya katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor iş dünyası ile protokol imzaladı - Son Dakika

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