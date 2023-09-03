Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi

Trendyol Süper Lig'in 4.hafta maçında Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele sağanak yağıştan dolayı 13. dakikada ertelendi.

MAÇ 13. DAKİKADA DURDU

Bugün sel felaketi yaşanan Samsun'da sağanak yağmur devam ediyor. Samsunspor-İstanbulspor mücadelesinde zemin oynanamaz duruma geldiği için 13. dakikada maç durduruldu.

NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldı. Maçın ne zaman oynanacağını ise TFF ilan edecek.