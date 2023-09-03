Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi - Son Dakika

Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi

Son Güncelleme: 03.09.2023 20:26

Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanması planlanan maç, 13. dakikada sağanak yağış sebebiyle ertelendi. Zeminin oynanamaz duruma gelmesi ve hakemlerin iletişim cihazlarının bozulması sonucunda maç durduruldu. Maçın yeni oynanacağı tarih TFF tarafından ilan edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 4.hafta maçında Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele sağanak yağıştan dolayı 13. dakikada ertelendi.

MAÇ 13. DAKİKADA DURDU

Bugün sel felaketi yaşanan Samsun'da sağanak yağmur devam ediyor. Samsunspor-İstanbulspor mücadelesinde zemin oynanamaz duruma geldiği için 13. dakikada maç durduruldu.

Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi

NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldı. Maçın ne zaman oynanacağını ise TFF ilan edecek.

Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi - Son Dakika
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