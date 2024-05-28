Samsunspor Judo Takımı Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor Judo Takımı Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

Samsunspor Judo Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda 3 altın madalya kazandı

Samsunspor Judo Takımı, Uşak'ta düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yakup Bayram Güneş, Abdullah Sami Günyar ve Sertan Çimagil'in altın madalya kazanmasıyla büyük bir başarı elde etti. Başantrenör Barış Özen, kulüp başkanları ve antrenörleri teşekkür ederek sporcuları kutladı.

28.05.2024 14:31
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Samsunspor Judo Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Uşak'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Samsunspor Judo Takımı'ndan Yakup Bayram Güneş 34 kilo, Abdullah Sami Günyar 38 kilo, Sertan Çimagil ise 55 kiloda altın madalya kazanırken, Mustafa Can Özçelik ile Merve Kübranur Çamur yedinci oldu.

Başantrenör Barış Özen, judo takımına desteğini esirgemeyen kulüp başkanları Yüksel Yıldırım, amatör sporlardan sorumlu Murat Alanyurt ile kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, antrenörleri Mertcan Gülce ve sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Judo Takımı Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı - Son Dakika

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