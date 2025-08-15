Samsunspor, Kaleci Posiadala ile Anlaştı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Bugün 4 yeni transferini açıklayacak Samsunspor'un Afonso Sousa'dan sonraki ikinci transferi de belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 22 yaşında oyuncunun lisansını çıkarttı. Buna göre Posiadala, bu sezon boyunca kaleci Okan Kocuk ile birlikte forma rekabetine girecek.

Kariyerine Polonya'nın Pogon Siedlce takımında başlayan Posiadala, sırasıyla Swit Nowy Dwor ve Wisla Pulawy formaları giydi. Son olarak Norveç ekiplerinden Molde'de forma giyen 1,93 boyundaki file bekçisi, bu zamana kadar 62 resmi müsabakada kalesini korudu. - SAMSUN