Samsunspor Kanat Oyuncusu Benito Raman Mechelen'e Transfer Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika 1. Lig takımlarından Mechelen'e transfer oldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Benito Raman'ın Mechelen'e bonservis ücreti karşılığında transfer olduğu duyuruldu.
Açıklamada, Belçikalı oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
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