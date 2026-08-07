Samsunspor, Kasımpaşa ile yarın iki hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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Samsunspor, Kasımpaşa ile yarın iki hazırlık maçı yapacak

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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Kasımpaşa ile saat 10.00 ve 19.00'da iki ayrı hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, bu maçların ardından Samsun'a dönecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Kasımpaşa ile iki hazırlık maçı yapacak.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Samsun ekibi, Kasımpaşa ile yarın saat 10.00'da Kemerburgaz Tesisleri'nde oynayacağı müsabakanın ardından saat 19.00'da da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, maçın ardından Samsun'a dönecek.

Samsunspor, sezon öncesi dört hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Kırmızı-beyazlı takım, Yunanistan temsilcisi AEK ile Belçika ekibi KVC Westerlo'yu 2-1 mağlup etti. Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.

Samsunspor'un Kasımpaşa ile saat 19.00'da oynanayacağı karşılaşmanın deplasman biletleri, Biletinial'dan ücretsiz temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Kasımpaşa ile yarın iki hazırlık maçı yapacak - Son Dakika

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