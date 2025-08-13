Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yaklaşık 1 saat 15 dakika çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, hedefli oyun ve şut çalışması ile günü tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Anthony Musaba antrenmanda yer almadı.
Kocaelispor-Samsunspor maçı, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
