Samsunspor Kombine Satışları Başladı - Son Dakika
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Samsunspor Kombine Satışları Başladı

Samsunspor Kombine Satışları Başladı
24.06.2026 15:00
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Samsunspor, 2026-2027 sezonu kombine satış etkinliğini 24-28 Haziran'da düzenliyor.

SAMSUNSPOR'un 2026-2027 sezonu kombine satışları kapsamında taraftarlarla buluştuğu kombine satış etkinliği gerçekleştirildi.

Samsunspor FC Store Atakum Şubesi'nde düzenlenen etkinlik, 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Etkinlik her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında taraftarları ağırlıyor. Öte yandan genel satış döneminde kadın, öğrenci, engelli ve aile olarak müracaat eden taraftarlara gişe alımlarında yüzde 30 indirim uygulanacağı açıklandı. Kombine paketlerine Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da dahil edildiği aktarıldı. Taraftarlara koltuklarına isim yazdırma fırsatı sunulurken, kombine satın alan taraftarlara Samsunspor FC Mobil Uygulaması'nda premium üyelik de tanımlanacağı bildirildi.

SUAT ÇAKIR: TAKIMA NE KADAR SAHİP ÇIKILIRSA, O ZAMAN DAHA DEĞERLİ OLUYOR

Taraftarların destekleri sayesinde başarılara adım atacaklarını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Bugün itibarıyla genel kombine satışlarımız başlamıştır. Bununla ilgili Atakum'da bulunan mağazamızda gerekli tüm destekler taraftarlarımıza verilecektir. Ayrıca burada çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bu etkinlikler 24-28 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca sürecektir. Takıma ne kadar sahip çıkılırsa, o zaman daha değerli oluyor. Bu nedenle taraftarlarımıza hem etkinlikler aracılığıyla hem de her türlü bilgilendirme konusunda destek sağlanacaktır. Kombinelerin nasıl alınacağı, kart işlemlerinin nasıl yapılacağı, taksit seçenekleri ve fiyatlarla ilgili tüm bilgiler burada öğrenilebilecektir. Buradaki arkadaşlarımız dört gün boyunca aktif şekilde çalışacaktır. Tüm taraftarlarımızı buraya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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