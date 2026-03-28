Samsunspor Konyaspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, şut ve orta organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Lubomir Satka, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham antrenmanda yer almadı. Ayrıca milli takımlarda bulunan Logi Tomasson, Efe Törüz, Cherif Ndiaye, Ali Diabate ve Marius Mouandilmadji de çalışmada yer almayan isimler arasında bulundu.