Samsunspor - Konyaspor Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı

05.04.2026 15:37
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly, Yalçın Kayan, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka

Goller: Dk. 23 Bardhi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 43 Holse (Samsunspor),

Sarı kartlar: Dk. 9 Jevtovic, Dk. 29 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)

15. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında top Borevkovic'in eline çarpması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında Coulibaly'nin gelişine vurduğu top, kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

43. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert vuruşunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Kaynak: AA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
