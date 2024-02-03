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Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı

Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı

Samsunspor Kulübü, dün oynanan Galatasaray maçının ardından sosyal medyada kulübü karalamaya yönelik paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, bilinçli ve sistematik bir şekilde kulübe ve camiaya zarar vermek amacıyla çirkin ithamlarda bulunulduğu iddia edildi. Açıklamada, temiz ve adil futbolu savunan başkanın, futbol dışı eylemlere ve rakip kayırmaya asla izin vermeyeceği vurgulandı. Şike, teşvik ve maç satma gibi imalarda bulunan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

03.02.2024 21:41
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Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada kulübü karalamaya yönelik paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan Galatasaray müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden kulübü ve camiaya zarar vermek amacıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulduğu iddia edildi.

Takımdaki tüm futbolcuların değerli olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temiz ve adil futbolu savunan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor'da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın vurguladığı gibi, 'Samsunspor'a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır.' Tertemiz maziye sahip olan şerefli Samsunspor Kulübü ve camiası, maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur.

'Çamur at, izi kalsın' mantığıyla hareket edip şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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