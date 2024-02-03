Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya paylaşımlarına açıklama yaptı

Samsunspor Kulübü, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dün oynanan Galatasaray müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden kulübümüze ve camiamıza zarar vermek amacıyla, bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulmuştur. Bilinmelidir ki; tüm futbolcularımız kulübümüz için değerlidir. Samsunspor forması kutsaldır ve kulübümüz, Atatürklü armayı ve değerlerini temsil eder. Formamızı taşıyan sporcularımız da bu bilinçle Kulübümüzün değerlerini sahaya yansıtarak mücadele etmektedir. Her zaman temiz ve adil futbolu savunan başkanımız sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor'da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır. Başkanımız sayın Yüksel Yıldırım'ın vurguladığı gibi, Samsunspor'a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır. Tertemiz maziye sahip olan şerefli Samsunspor Kulübü ve camiası maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur. Çamur at, izi kalsın mantığıyla hareket edip; şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır. Kulübümüze ve futbolcularımıza karşı yapılan bu haksız, çirkin ithamlar ile sosyal medya operasyonu karşısında; camiamızı ve tüm taraftarlarımızı, futbolcularımızın ve Atatürklü armanın arkasında durmaya davet ediyoruz" denildi. - SAMSUN
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